Боксёр Сосулин — об Олимпиаде: «отгорел» любительским боксом

Перспективный российский боксёр первого среднего дивизиона Павел Сосулин рассказал о том, что полностью сосредоточен на профессиональной карьере.

«После поездки на чемпионат мира я «отгорел» любительским боксом. Моя команда тоже сосредоточена на выступлениях на профессиональном уровне. Моя манера ведения боя лучше подходит для профессионалов. Я хочу показать себя именно там», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, следующий бой Сосулина состоится 4 декабря в Санкт-Петербурге, где он сразится за титул WBA Asia против африканского боксёра Абдула Убайи.