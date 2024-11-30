Боксёр Сосулин высказался о выступлении без флага и гимна России

Перспективный, не знающий поражений российский боксёр-средневес Павел Сосулин дал свой комментарий по поводу выступлений без флага и гимна Российской Федерации.

«Мы выходим делать свою работу. Конечно, хочется всё делать это с флагом и гимном. Но если нам мешают это делать, нужно выходить и доказывать всё в два раза больше и сильнее», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Сосулин возглавит боксёрский вечер 4 декабря в Санкт-Петербурге, где он оспорит титул WBA Asia в среднем дивизионе с африканцем Абдулом Убайей в 10-раундовом противостоянии.