Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Денис Гольцов победил Олега Попова в финале гран-при тяжеловесов лиги PFL

Денис Гольцов победил Олега Попова в финале гран-при тяжеловесов лиги PFL
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках регулярного турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024 два российских бойца тяжёлого дивизиона Денис Гольцов и Олег Попов сразились в финале Гран-при тяжеловесов.

PFL 2024. PFL 10, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Денис Гольцов (W) — Олег Попов
29 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Денис Гольцов
Окончено
SUB
Олег Попов

Поединок завершился уже в первом раунде. Бойцы перешли в партер, где Гольцов поймал Попова на удушающий приём и оформил досрочную победу, которая принесла ему также и $ 1 млн за победу в Гран-при.

Для Дениса Гольцова эта победа стала уже четвёртой подряд на протяжении 2024 года. Всего же его послужной список состоит из 36 побед (32 досрочно) при 8 поражениях.

Материалы по теме
Российские бойцы успешно прошли взвешивание перед финалами Гран-при лиги PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android