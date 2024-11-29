Денис Гольцов победил Олега Попова в финале гран-при тяжеловесов лиги PFL

Сегодня, 29 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках регулярного турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024 два российских бойца тяжёлого дивизиона Денис Гольцов и Олег Попов сразились в финале Гран-при тяжеловесов.

Поединок завершился уже в первом раунде. Бойцы перешли в партер, где Гольцов поймал Попова на удушающий приём и оформил досрочную победу, которая принесла ему также и $ 1 млн за победу в Гран-при.

Для Дениса Гольцова эта победа стала уже четвёртой подряд на протяжении 2024 года. Всего же его послужной список состоит из 36 побед (32 досрочно) при 8 поражениях.