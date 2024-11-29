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PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
15:15 Мск
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Денис Гольцов вызвал на бой Фрэнсиса Нганну

Денис Гольцов вызвал на бой Фрэнсиса Нганну
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Победитель гран-при лиги PFL 2024 в тяжёлом весе россиянин Денис Гольцов после победы над своим соотечественником Олегом Поповым заявил о желании провести свой следующий бой против экс-чемпиона UFC и действующего чемпиона лиги PFL в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Я действительно счастлив. Это первый раз, когда я выиграл в Гран-при. Это очень важный момент. С пятого раза я победил. Это был невероятный сезон, я отлично готов. Теперь я готов к большому бою. Я имею ввиду моё участие в супербоях. Хочу подраться с Фрэнсисом Нганну», — сказал Гольцов сразу после боя находясь в клетке.

Напомним, что Гольцов победил Попова удушающим приёмом уже в первом раунде боя.

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