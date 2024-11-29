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PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
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Гаджи Рабаданов нокаутировал Брента Примуса и победил в гран-при легковесов PFL

Гаджи Рабаданов нокаутировал Брента Примуса и победил в гран-при легковесов PFL
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Сегодня, 28 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках регулярного турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024 российский легковес Гаджи Рабаданов провёл бой против 39-летнего экс-чемпиона Bellator в лёгком весе, американца Брента Примуса в рамках финала гран-при легковесов лиги PFL.

PFL 2024. PFL 10, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Брент Примус — Гаджи Рабаданов (W)
29 ноября 2024, пятница. 21:40 МСК
Брент Примус
Окончено
KO
Гаджи Рабаданов

Рабаданов с самого начала поединка захватил инициативу поединка в свои руки и не отпускал до самой финальной развязки. Во втором раунде Рабаданов серьёзно потрясал Примуса, но не смог оформить добивание, а уже в третьем раунде вновь поразил голову Примуса серией ударов и отправил его на настил, где уже довёл дело до досрочной остановки.

Таким образом, победа техническим нокаутом досталась Рабаданову, который стал победителем гран-при лиги PFL в лёгком весе.

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