Гаджи Рабаданов нокаутировал Брента Примуса и победил в гран-при легковесов PFL

Сегодня, 28 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках регулярного турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024 российский легковес Гаджи Рабаданов провёл бой против 39-летнего экс-чемпиона Bellator в лёгком весе, американца Брента Примуса в рамках финала гран-при легковесов лиги PFL.

Рабаданов с самого начала поединка захватил инициативу поединка в свои руки и не отпускал до самой финальной развязки. Во втором раунде Рабаданов серьёзно потрясал Примуса, но не смог оформить добивание, а уже в третьем раунде вновь поразил голову Примуса серией ударов и отправил его на настил, где уже довёл дело до досрочной остановки.

Таким образом, победа техническим нокаутом досталась Рабаданову, который стал победителем гран-при лиги PFL в лёгком весе.