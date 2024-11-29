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Шамиль Мусаев отправил в нокаут Магомеда Умалатова и стал победителем гран-при PFL

Шамиль Мусаев отправил в нокаут Магомеда Умалатова и стал победителем гран-при PFL
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Сегодня, 29 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках регулярного турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024 состоялось российское дерби в рамках финала гран-при лиги PFL в полусреднем весе, где сразились Шамиль Мусаев и Магомед Умалатов.

PFL 2024. PFL 10, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шамиль Мусаев (W) — Магомед Умалатов
29 ноября 2024, пятница. 22:15 МСК
Шамиль Мусаев
Окончено
TKO
Магомед Умалатов

Старт поединка был за Мусаевым, который был более точен в стойке, но Умалатов сохранял конкурентность поединка до середины боя, пока не пропустил мощнейший левый боковой в голову и не отправился в тяжёлый нокдаун, после чего тут же был забит до отмашки рефери.

Таким образом, Мусаев одержал победу и получил $ 1 млн призового фонда за победу в гран-при.

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