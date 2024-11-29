Шамиль Мусаев отправил в нокаут Магомеда Умалатова и стал победителем гран-при PFL

Сегодня, 29 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках регулярного турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024 состоялось российское дерби в рамках финала гран-при лиги PFL в полусреднем весе, где сразились Шамиль Мусаев и Магомед Умалатов.

Старт поединка был за Мусаевым, который был более точен в стойке, но Умалатов сохранял конкурентность поединка до середины боя, пока не пропустил мощнейший левый боковой в голову и не отправился в тяжёлый нокдаун, после чего тут же был забит до отмашки рефери.

Таким образом, Мусаев одержал победу и получил $ 1 млн призового фонда за победу в гран-при.