Довлетджан Ягшимурадов за минуту нокаутировал Импу Касанганая в финале гран-при PFL

Сегодня, 29 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках регулярного турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024 Довлетджан Ягшимурадов — боец, представляющий Туркменистан, — одержал победу над титулованным американским бойцом Импой Касанганаей в рамках финала гран-при полутяжеловесов PFL и стал первым в истории своей страны чемпионом лиги PFL.

Чуть менее одной минуты потребовалось Довлетджану, чтобы одержать яркую победу нокаутом над многоопытным и опасным бойцом в лице Импы Касанганаи. Вместе с этим боец из Туркменистана получил и $ 1 млн призового фонда.

Для Ягшимурадова эта победа стала уже седьмой подряд. Всего его послужной список состоит из 33 проведённых поединков (27 побед, пять поражений и одна ничья).