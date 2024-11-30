Тимур Хизриев — победитель Гран-при полулегковесов лиги PFL

В ночь с 29 на 30 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся очередной турнир в рамках регулярного чемпионата по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024, где главным событием шоу стал финал гран-при лиги PFL в полулёгком весе. Российский полулегковес Тимур Хизриев сразился за титул чемпиона организации с англичанином Бренданом Лоунейном.

Хизриев с самого начала поединка ринулся в атаку и оказывал давление на своего соперника на протяжении всех отведённых пяти раундов. Уже во втором раунде у Лоунейна серьёзно был разбит нос и его лицо было окровавлено, но Хизриев продолжал наносить атаки и давить своего соперника. В заключительных раундах Лоунейн всеми силами пытался выровнять ситуацию, но в итоге этого было недостаточно. Все судьи единогласно отдали победу Хизриеву.

Таким образом, Тимур стал победителем гран-при полулегковесов PFL и обладателем титула чемпиона в полутяжёлом весе. Кроме того, Хизриев получил денежный чек на сумму в $ 1 млн за победу в гран-при.