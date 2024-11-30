Тимур Хизриев прокомментировал победу над Лафнейном в финале Гран-при лиги PFL

Российский боец смешанных единоборств Тимур Хизриев дал комментарий после победы над англичанином Бренданом Лафнейном в финале Гран-при лиги PFL в полулёгком весе.

«Спасибо всем, кто болел за меня. Это был долгий и изнурительный путь. Я достиг цели, победил. Я разобрал своего соперника от А до Я. Думал, что если он будет бить лоу-кики, отвечу борьбой. Это просто моя работа по оппоненту. Он принял много урона. Была большая сечка. Думал, что остановят. Но был готов на все пять раундов. Он крепкий парень – бывший чемпион. Я очень рад. Я был очень нервный в процессе подготовки, моя семья терпела меня. Сейчас придётся отвечать перед ними», — сказал Хизриев после боя.

Бой между Хизриевым и Лафнейном продлился все пять раундов, российский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.

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