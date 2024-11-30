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Махачев высказался о подготовке к реваншу с Царукяном

Махачев высказался о подготовке к реваншу с Царукяном
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о подготовке к бою с соотечественником Арманом Царукяном.

«Тяжело сборы проходят. Качка такая… ОФП — один из самых сложных этапов. Качка, бег, нагрузки только так. Высота в Кисловодске тоже сказывается. Особенно в середине недели улыбаться мало получается», — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Первый бой Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением. Ожидается, что реванш Махачева и Царукяна состоится в первом квартале 2025 года.

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