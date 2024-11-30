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Поединок между россиянином Гуськовым и Джонни Уокером подтверждён

Поединок между россиянином Гуськовым и Джонни Уокером подтверждён
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32-летний бразильский боец смешанного стиля, который является представителем полутяжёлой категории UFC, Джонни Уокер проведёт свой поединок с 32-летним узбекским и российским спортсменом Богданом Гуськовым на турнире UFC 311 в 2025 году, объявили в промоушене.

Месяц назад, в октябре, инсайдеры сообщали о готовящихся планах на поединок между двумя атлетами.

Уокер дебютировал в профессиональных ММА в декабре 2013 года. В течение следующих четырёх лет он дрался в своей родной Бразилии и заработал рекордные 10 побед при 3 поражениях, причём все его победы были досрочными. Уокер дебютировал в серии Contender Series Даны Уайта 11 августа 2018 года. Он встретился с Энрике да Силвой и выиграл бой единогласным решением судей. Победа принесла Уокеру место в списке UFC.

Богдан Гуськов в последнем бою, который состоялся 27 апреля, победил американца Райана Спэнна техническим нокаутом во втором раунде.

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