Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Махачев поздравил Рабаданова с победой в PFL

Чемпион UFC Махачев поздравил Рабаданова с победой в PFL
Комментарии

Российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил своего соотечественника Гаджи Рабаданова с победой на турнире PFL World Championship 2024 над американцем Брентом Примусом.

PFL 2024. PFL 10, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Брент Примус — Гаджи Рабаданов (W)
29 ноября 2024, пятница. 21:40 МСК
Брент Примус
Окончено
KO
Гаджи Рабаданов

«Поздравляю, брат. Думаю, в этом Гран-при ты только начал раскрывать свой потенциал. А теперь заслуженный отдых», — написал Махачев в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Поединок между Рабадановым и Примусом прошёл 29 ноября в Саудовской Аравии. Гаджи в третьем раунде отправил своего соперника в нокдаун и бросился добивать его, таким образом победив техническим нокаутом и завоевав Гран-при в лёгком весе.

Материалы по теме
PFL Finals: россияне завоевали четыре пояса! Они увезли из Саудовской Аравии $ 4 млн
Live
PFL Finals: россияне завоевали четыре пояса! Они увезли из Саудовской Аравии $ 4 млн
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android