Чемпион UFC Махачев поздравил Рабаданова с победой в PFL

Российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил своего соотечественника Гаджи Рабаданова с победой на турнире PFL World Championship 2024 над американцем Брентом Примусом.

«Поздравляю, брат. Думаю, в этом Гран-при ты только начал раскрывать свой потенциал. А теперь заслуженный отдых», — написал Махачев в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Поединок между Рабадановым и Примусом прошёл 29 ноября в Саудовской Аравии. Гаджи в третьем раунде отправил своего соперника в нокдаун и бросился добивать его, таким образом победив техническим нокаутом и завоевав Гран-при в лёгком весе.