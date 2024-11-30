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Хабиб Нурмагомедов — о победе Рабаданова: это история

Хабиб Нурмагомедов — о победе Рабаданова: это история
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36-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Гаджи Рабаданова на турнире PFL World Championship 2024 над американцем Брентом Примусом.

PFL 2024. PFL 10, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Брент Примус — Гаджи Рабаданов (W)
29 ноября 2024, пятница. 21:40 МСК
Брент Примус
Окончено
KO
Гаджи Рабаданов

«Ты лучший просто. Долго к этому шёл и усердно готовился. Чемпион мира в любителях, а теперь чемпион мира в профи. Это история, брат», — написал Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Поединок между Рабадановым и Примусом прошёл 29 ноября в Саудовской Аравии. Гаджи в третьем раунде отправил своего соперника в нокдаун и бросился добивать его, таким образом победив техническим нокаутом и завоевав Гран-при в лёгком весе.

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