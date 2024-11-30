Фрэнсис Нганну провёл тейкдаун голкиперу «МЮ» Андре Онана на футбольном поле

38-летний камерунский профессиональный боксёр, боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории, бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну провёл тейкдаун голкиперу британского клуба «Манчестер Юнайтед» Андре Онана перед игрой в рамках Лиги Европы с командой «Будё-Глимт» (3:2).

Нганну присутствовал в Манчестере и посетил стадион «Олд Траффорд». Перед игрой он общался со своим другом Андре Онана и в ходе дружеской перепалки провёл ему тейкдаун.

Поединок закончился со счётом 3:2 в пользу британской команды. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице Лиги Европы в сезоне-2024/2025.