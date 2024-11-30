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Фрэнсис Нганну провёл тейкдаун голкиперу «МЮ» Андре Онана на футбольном поле

Фрэнсис Нганну провёл тейкдаун голкиперу «МЮ» Андре Онана на футбольном поле
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38-летний камерунский профессиональный боксёр, боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории, бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну провёл тейкдаун голкиперу британского клуба «Манчестер Юнайтед» Андре Онана перед игрой в рамках Лиги Европы с командой «Будё-Глимт» (3:2).

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Гарначо – 1'     1:1 Эвьен – 19'     1:2 Синкернагель – 23'     2:2 Хойлунд – 45'     3:2 Хойлунд – 50'    

Нганну присутствовал в Манчестере и посетил стадион «Олд Траффорд». Перед игрой он общался со своим другом Андре Онана и в ходе дружеской перепалки провёл ему тейкдаун.

Поединок закончился со счётом 3:2 в пользу британской команды. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице Лиги Европы в сезоне-2024/2025.

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