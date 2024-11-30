Рабаданов — о победе в Гран-при PFL: я не думаю о деньгах, ведь титул — моё наследие

31-летний российский боец смешанных единоборств, представитель лёгкой весовой категории промоушена PFL Гаджи Рабаданов высказался по поводу своего наследия после победы в Гран-при на турнире PFL World Championship 2024 над американцем Брентом Примусом.

«Прямо сейчас я не думаю о деньгах. Знаете, деньги быстро уходят. Но то, что я взял пояс, — этого уже никто не отменит. И это моё наследие, это история. Однажды я хочу показать людям свой титул. Хочу сказать своему сыну: «Эй, твой отец мировой чемпион!»

И это намного важнее, чем деньги. Поэтому я не думаю о деньгах. Может быть, люди не верят мне, но сейчас я не задумываюсь о деньгах», — сказал Рабаданов на пресс-конференции после поединка.