Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рабаданов — о победе в Гран-при PFL: я не думаю о деньгах, ведь титул — моё наследие

Рабаданов — о победе в Гран-при PFL: я не думаю о деньгах, ведь титул — моё наследие
Комментарии

31-летний российский боец смешанных единоборств, представитель лёгкой весовой категории промоушена PFL Гаджи Рабаданов высказался по поводу своего наследия после победы в Гран-при на турнире PFL World Championship 2024 над американцем Брентом Примусом.

PFL 2024. PFL 10, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Брент Примус — Гаджи Рабаданов (W)
29 ноября 2024, пятница. 21:40 МСК
Брент Примус
Окончено
KO
Гаджи Рабаданов

«Прямо сейчас я не думаю о деньгах. Знаете, деньги быстро уходят. Но то, что я взял пояс, — этого уже никто не отменит. И это моё наследие, это история. Однажды я хочу показать людям свой титул. Хочу сказать своему сыну: «Эй, твой отец мировой чемпион!»

И это намного важнее, чем деньги. Поэтому я не думаю о деньгах. Может быть, люди не верят мне, но сейчас я не задумываюсь о деньгах», — сказал Рабаданов на пресс-конференции после поединка.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов — о победе Рабаданова: это история
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android