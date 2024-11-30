Умар Нурмагомедов указал на лицемерие Стерлинга

28-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Умар Нурмагомедов в социальных сетях раскритиковал бывшего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга за лицемерие.

«Когда-то ты не боялся говорить правду», — обратился Умар к Алджамейну, опубликовав скриншот сообщения Стерлинга, в котором тот похвалил дагестанца после победы над Кори Сэндхагеном. Стерлинг заявил, что Нурмагомедов достоин титульного поединка. Алджамейн написал свой пост за месяц до победы Мераба Двалишвили над Шоном О'Мэлли.

Поединок Умара с Сэндхагеном был последним, в котором Нурмагомедов принимал участие. Он одолел американца единогласным решением судей.