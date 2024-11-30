Джейк Пол — о критике Фьюри: тупой папаша защищает сына, которому предлагали $ 8 млн

Популярный блогер Джейк Пол в социальных сетях резко ответил бывшему боксёру Джону Фьюри, являющемуся отцом Тайсона Фьюри и Томми Фьюри. Сам Томми заявил, что заинтересован в проведении поединка по правилам ММА в промоушене PFL с Джейком.

«Предлагал им $ 8 млн за бой на Netflix. Томми отказался, а сейчас будет драться с чуваком из ММА. Ну и кто из нас убегает? Тупорылый папаша контролирует пацана, пытается уберечь от неизбежного», — написал Джейк в социальных сетях.

Томми Фьюри является единственным спортсменом, который нанёс поражение Джейку Полу. Их поединок прошёл в феврале 2023 года, и Томми одержал победу раздельным судейским решением.