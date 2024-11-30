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Перейра — Хиллу: пройди испытание, и папа даст тебе второй шанс

Перейра — Хиллу: пройди испытание, и папа даст тебе второй шанс
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра обратился к американскому спортсмену и бывшему владельцу пояса Джамалу Хиллу в преддверии его поединка с чешским бойцом Иржи Прохазкой.

«Успокойся, сынок. Пройди это испытание [поединок с Прохазкой], и отец даст тебе второй шанс», — написал Перейра в социальных сетях.

Бой между Перейрой и Джамалом Хиллом состоялся 14 апреля 2022 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 300. Бразильский спортсмен одержал досрочную победу в первом раунде.

Напомним, поединок Хилла и Прохазки состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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