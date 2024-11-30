Хилл отреагировал на заявление Перейры по поводу реванша

33-летний американский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлой весовой категории и бывший чемпион в этом весе Джамал Хилл отреагировал на слова действующего обладателя пояса Алекса Перейры.

«Забавно, как ты бросился на маленького и тупого засранца Иржи, как будто ты был мужчиной, но ждал, пока судьи не помешают замахнуться! Скоро ты снова увидишь меня в 100%-ной готовности, и мы оба знаем, какой страх был в твоём сердце!» — написал Хилл в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, поединок Хилла и Прохазки состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).