Магомед Анкалаев в дерзкой манере обратился к Алексу Перейре

Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), Магомед Анкалаев обратился к бразильскому чемпиону дивизиона Алексу Перейре после заявления Алекса в социальных сетях по поводу реванша для Джамала Хилла.

«Скоро увидимся, сынок», — написал Анкалаев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, российский боец Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Бразилец Перейра на UFC 307 выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде у американца Халила Раунтри.