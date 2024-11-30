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Фьюри рассказал, что ему можно улучшить перед реваншем с Усиком

Фьюри рассказал, что ему можно улучшить перед реваншем с Усиком
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался по поводу своей формы и навыков на ринге, а также рассказал, что ему можно улучшить перед реваншем с украинским боксёром Александром Усиком.

«Я не думаю, что мог бы показать себя лучше, чем продемонстрировал в бою с Усиком. По моему мнению, это, пожалуй, был один из лучших перформансов в моей жизни. Пускай я не получил желаемую победу, но, думаю, это было действительно фантастическое выступление против одного из моих лучших соперников.

«Могу ли я быть ещё лучше? Могу ли я ещё лучше боксировать? Наверное, могу быть более сконцентрированным и меньше придуриваться. Думаю, этого будет достаточно», — приводит слова Фьюри издание Sky Sports.

Реванш Усик — Тайсон состоится в ночь на 22 декабря.

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