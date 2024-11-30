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Биспинг — о бое Гарри — Рахмонов: если Иан не остановит тейкдауны, Шавкат уничтожит его

Биспинг — о бое Гарри — Рахмонов: если Иан не остановит тейкдауны, Шавкат уничтожит его
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался по поводу предстоящего поединка между ирландским бойцом Ианом Гарри и казахским атлетом Шавкатом Рахмоновым.

«Нужно очень уважать Иана Гарри: ему не обязательно было принимать этот бой. Но сможет ли он остановить тейкдауны? Гарри должен держать Шавката Рахмонова подальше от себя. Если он не сможет справиться с тейкдаунами, ему придёт конец, и это не является неуважением к Гарри.

Ему следует много двигаться, использовать длинные атаки благодаря своему размаху рук. Ему надо быть быстрым, неуловимым и ловким. Если он ввяжется в плотный размен, то Шавкат его схватит. Если он его схватит, то его отправят в нокаут.

Но у него есть путь к победе, пускай использует дистанцию, отступает и постоянно двигается. Толпа будет освистывать, но кого волнует толпа? Победа – это всё, что имеет значение», — приводит слова Биспинга издание MMAJunkle.

Напомним, бой Рахмонова против Гарри состоится 7 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310, где их противостояние станет соглавным событием шоу.

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