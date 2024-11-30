Кормье — о приговоре Макгрегора: всю правду знают только два человека

Член Зала славы UFC и аналитик американец Даниэль Кормье высказался по поводу решения суда признать легендарного Конора Макгрегора виновным в совершении насильственных действий над своей подругой.

«Это прискорбно, потому что Конор — одна из величайших звёзд, которых когда-либо видел этот вид спорта. Мы никогда не видели никого похожего на Конора Макгрегора в смешанных единоборствах. Для парня такого уровня, пришедшего из нашего спорта и связанного с чем-то столь плохим, это действительно отстой. Это будет иметь некоторые долгосрочные последствия.

В наше время много историй, когда кто-то ложно обвиняет звёзд, имеющих кошелёк такого объёма. Но в случае с Конором, похоже, был не один случай, когда подобные вещи возникали. Как я уже сказал, я не сужу этого человека. Я не знаю. Меня там не было. Знаешь, кто в курсе всех деталей? Конор и эта девушка», — приводит слова Кормье MMAJunkie.