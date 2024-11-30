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Объявлены гонорары Александра Усика и Тайсона Фьюри за реванш

Объявлены гонорары Александра Усика и Тайсона Фьюри за реванш
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри и действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в этом весе украинец Александр Усик получат колоссальные гонорары за реванш, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил The Sportster.

По информации источника, призовой фонд составит $ 190 млн. Эта гарантированная сумма будет распределена в соотношении 60 на 40 процентов в пользу Усика.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в мае 2024 года, где Усик одержал победу над Фьюри большинством судейских голосов по итогам 12-раундового противостояния.

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