Николай Валуев высказался о боксёрском поединке Виталия Минакова с Кевином Джонсоном

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжёлом весе россиянин Николай Валуев дал свой комментарий по поводу предстоящего боксёрского поединка между экс-чемпионом Bellator Виталием Минаковым и американским экс-претендентом на титул чемпиона мира Кевином Джонсоном. Бой Минакова и Джонсона возглавит очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 13 декабря в Москве.

«Одно могу сказать: вопрос по боксу, поэтому с Кевином Джонсоном чисто по-боксёрски справиться будет крайне сложно. Поэтому там Минакову особо ничего не светит, но, по крайней мере, «лаки-панч» никто не отменял. Но надеяться, что за короткий период, отведённый на поединок, произойдёт какое-то событие, маловероятно. Кевин Джонсон слишком опытный боец, чтобы дать себя отправить на канвас», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.