Экс-чемпион мира: Тайсон Фьюри в реваншах выступает намного лучше

Экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе британец Даррен Баркер дал свой прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом в этом весе Тайсоном Фьюри.

«Фьюри намного лучше работает в реваншах. В то время как Усик лишь один раз проводил реванш с Джошуа, и выглядел там намного хуже, чем в первом бою. Поэтому я думаю, что интрига определённо есть. Многие, глядя первый бой, думают, что во втором Усик выиграет ещё убедительнее, но это не факт. Я не могу определиться с фаворитом реванша. Мне кажется, во втором бою это сделать ещё сложнее, чем в первом. С нетерпением ждём реванша», — сказал Баркер в эфире YouTube-канала Boxing News.

Напомним, реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.