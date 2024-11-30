Эдди Хирн прокомментировал возможное возвращение Владимира Кличко

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн дал комментарий по поводу возможного возвращения на ринг 48-летнего экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко.

«Я думаю, что это немного безумная идея. Но не так давно мы ужинали вместе с Фрэнком Уорреном, Владимиром Кличко и Турки Аль аш-Шейхом. Кличко по-прежнему находится в отличной физической форме, и видно, что он хочет вернуться, но возраст уже берёт своё. После его поражения от Джошуа уже прошло почти восемь лет, сомневаюсь, что за это время он стал лучше.

Вернуться в ринг, чтобы провести первый бой против такого бойца, как Дюбуа — это плохая идея. Но Кличко — легендарный чемпион, и он имеет такое право», — приводит слова Хирна Rtfight.

Напомним, ранее появились слухи, что Кличко планирует вернуться на ринг и провести бой против действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа.