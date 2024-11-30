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Каллум Смит успешно вернулся на ринг после поражения от Артура Бетербиева

Каллум Смит успешно вернулся на ринг после поражения от Артура Бетербиева
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Сегодня, 30 ноября, в Бирмингеме (Великобритания) бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Каллум Смит успешно вернулся на ринг после поражения от абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева в январе 2024 года.

Соперником Смита в восьмираундовом рейтинговом поединке стал колумбиец Карлос Гальван. Уже в третьем раунде Смит оформил первый нокдаун своему сопернику, а затем в пятом раунде повторил свои атаки в корпус, и колумбиец дважды отправлялся в нокдаун после пропущенных ударов, после чего рефери принял решение остановить бой.

Таким образом, Смит одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и теперь намерен провести большой бой в первой половине 2025 года.

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