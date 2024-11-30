Никита Зонь досрочно победил Одилжона Аслонова в реванше и завоевал пояс WBA Asia

Сегодня, 30 ноября, в Екатеринбурге на площадке Академии единоборств РМК в ринге сразились два непобеждённых проспекта второго среднего дивизиона, россиянин Никита Зонь и узбекский боксёр Одилжон Аслонов, где на кону стоял титул WBA Asia.

Бой начался в довольно высоком темпе, где Зонь предпочтительно работал на взрывах и выбрасывал комбинации ударов, которые в большей степени приходились на блок Аслонова. Одилжон в ответ действовал одиночными акцентированными атаками, но откровенно уступал россиянину.

В шестом раунде Зонь дважды отправил в нокдаун Аслонова, после чего угол узбекского спортсмена выбросил полотенце, сигнализировав от отказе продолжать бой.