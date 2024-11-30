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Магомед Курбанов закрыл поражение от Исраила Мадримова победой над Козаевым

Магомед Курбанов закрыл поражение от Исраила Мадримова победой над Козаевым
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В Екатеринбурге завершился очередной вечер профессионального бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions, где в главном событии шоу экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Магомед Курбанов сразился с опытнейшим российским полусредневесом Асланбеком Козаевым.

Уже в первом раунде боя Курбанов отправил в нокдаун Козаева ударом в корпус, после чего не стал форсировать события и методично отстреливал его с дистанции. В конечном итоге бой продолжился и завершился в шестом раунде, после того как Курбанов зажал в углу Асланбека и пробил точную двойку в голову, после чего рефери тут же принял решение остановить бой.

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