Магомед Курбанов закрыл поражение от Исраила Мадримова победой над Козаевым

В Екатеринбурге завершился очередной вечер профессионального бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions, где в главном событии шоу экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Магомед Курбанов сразился с опытнейшим российским полусредневесом Асланбеком Козаевым.

Уже в первом раунде боя Курбанов отправил в нокдаун Козаева ударом в корпус, после чего не стал форсировать события и методично отстреливал его с дистанции. В конечном итоге бой продолжился и завершился в шестом раунде, после того как Курбанов зажал в углу Асланбека и пробил точную двойку в голову, после чего рефери тут же принял решение остановить бой.