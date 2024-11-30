Магомед Курбанов: теперь оказываю постоянный прессинг на своих соперников

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Магомед Курбанов, выступающий за промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, дал комментарий после своего успешного возвращения на ринг после единственного в карьере поражения от экс-чемпиона мира Исраила Мадримова.

«Мы сейчас поменяли зал, изучаем английский стиль ведения боя. Теперь я оказываю постоянный прессинг на своих соперников, постоянно должен наносить удары, поэтому будем миксовать мой стиль. Я сегодня, если честно, своё не сделал ни разу, просто выполнял установку, шёл вперёд и наносил много ударов», — сказал Курбанов.

Напомним, сегодня, 30 ноября, в Екатеринбурге на площадке Академии единоборств РМК Курбанов победил россиянина Асланбека Козаева техническим нокаутом в шестом раунде.