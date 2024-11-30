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Умар Нурмагомедов не сможет выступить в январе из-за травмы

Умар Нурмагомедов не сможет выступить в январе из-за травмы
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Непобеждённый боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов заявил о том, что не успеет провести бой в январе 2025 года, как это планировал ранее, из-за процесса восстановления после полученной травмы руки.

«У меня был небольшой перелом руки, так что я не могу выступить в январе. Сейчас моя рука в порядке, и я открыт для любых предложений. Кто угодно, где угодно, UFC!» — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Нурмагомедов заявлял о том, что в случае отказа чемпиона UFC в легчайшем весе драться с ним до священного праздника Рамадана он будет драться в январе против китайца Сонг Ядонга, но теперь, по всей видимости, планирует провести бой в феврале против пока ещё не определённого соперника.

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