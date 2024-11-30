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Магомед Курбанов вызвал на бой Тимофея Цзю

Магомед Курбанов вызвал на бой Тимофея Цзю
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов, воодушевлённый победой над россиянином Асланбеком Козаевым, сразу после боя бросил вызов в сторону экс-чемпиона мира в этом весе Тимофея Цзю.

«Вернулись, не собираемся останавливаться. Только вперёд. Я готов к большим боям, в принципе, я не говорил: «Дайте мне лёгких боёв». Я кидаю вызов Тимофею Цзю. Это хороший бой для России и вообще для мира, для нас двоих. Победитель пойдёт вперёд, второй останется. Это всё естественно, естественный отбор, естественная конкуренция. Избегать этого боя нет смысла», — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Напомним, 30 ноября в Екатеринбурге Курбанов победил Козаева техническим нокаутом в шестом раунде и закрыл единственное в карьере поражение от другого экс-чемпиона мира узбека Исраила Мадримова.

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