Фрэнсис Нганну заявил о желании провести бой с Джоном Джонсом

Экс-чемпион UFC, а также действующий чемпион лиги PFL в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на твит действующего чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе Джона Джонса, в котором он ответил критикам, обвинявшим его в избегании боя против временного чемпиона UFC Тома Аспиналла.

Нганну, по-видимому, поддержал Джонса, но добавил, что его ждёт ещё один большой бой, который может значительно усилить его наследие.

«Благословения заставляют ненавистников чувствовать себя неуютно, но они не могут этого изменить. Есть только одна борьба, правильная борьба, которая умножит ваши благословения», — написал Нганну в социальной сети Х (бывший Twitter).