Артур Бетербиев оценил предстоящий реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев высказался о предстоящем реванше между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом в этом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что мы увидим хороший бой. Посмотрим, кто будет лучше готов к этому поединку. Считаю, что победит тот, кто будет хорошо готов», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Что касается их первого противостояния, то оно состоялось в мае 2024 года, где победу большинством судейских голосов одержал Усик.