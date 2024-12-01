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Экс-чемпион мира поделился ожиданиями от возможного боя Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером

Экс-чемпион мира поделился ожиданиями от возможного боя Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а ныне аналитик Поли Малиньяджи дал свой комментарий по поводу возможного боя между действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и бывшим чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером.

«Дюбуа набирает обороты и становится топовым бойцом дивизиона. Но Паркер очень хитрый боксёр в ринге. Весь вопрос состоит в том, сможет ли юношеский энтузиазм Дюбуа справиться с хитростью и опытом Паркера? Это единственный момент, о котором можно задуматься, в остальном Дюбуа — фаворит», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.

Напомним, Даниэль Дюбуа проведёт свой следующий бой 22 февраля в Саудовской Аравии.

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