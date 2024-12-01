Кевин Джонсон планирует пройти курс молодого бойца в армии РФ

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе американец Кевин Джонсон заявил о желании пройти курс молодого бойца в Российской армии.

«Я готов к службе! Готов взяться за оружие, готов действовать! Я был рождён для этого!» — приводит слова Джонсона РЕН-ТВ.

Джонсон проведёт свой очередной бой 13 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН-ТВ», где он в боксёрском противостоянии сразится с экс-чемпионом Bellator россиянином Виталием Минаковым.

Кевин Джонсон имеет за своими плечами 60 проведённых боёв, в которых он одерживал победы в 36 поединках (20 — нокаутом) при 22 поражениях и двух ничьих.