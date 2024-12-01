Санни Эдвардс проиграл Галалю Яфаю и завершил карьеру

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Бирмингеме (Англия) состоялся вечер бокса, где главным событием шоу стал бой экс-чемпиона мира в наилегчайшем весе Санни Эдвардса против олимпийского чемпиона Галаля Яфая. На кону этого противостояния стоял пояс временного чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем дивизионе.

Поединок имел односторонний характер, и в шестом раунде рефери, наблюдая откровенное избиение, принял решение остановить бой, объявив победу техническим нокаутом в пользу Яфая.

Сразу после оглашения результата поединка 28-летний Эдвардс публично объявил, что завершает боксёрскую карьеру.

«Говоря откровенно, я принял решение завершить карьеру ещё до боя, и без разницы, с каким результатом он бы завершился. Я растерял всю свою энергию. Слишком много вложил в последние шесть или семь лет карьеры. Всегда хотел выступать только с лучшими из лучших в ринге. Я понимал, что и сегодня будет сложный бой. Но даже прошлогодняя версия меня точно простояла бы больше шести раундов», — сказал Эдвардс, находясь в ринге.