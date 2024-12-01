Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Санни Эдвардс проиграл Галалю Яфаю и завершил карьеру

Санни Эдвардс проиграл Галалю Яфаю и завершил карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Бирмингеме (Англия) состоялся вечер бокса, где главным событием шоу стал бой экс-чемпиона мира в наилегчайшем весе Санни Эдвардса против олимпийского чемпиона Галаля Яфая. На кону этого противостояния стоял пояс временного чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем дивизионе.

Поединок имел односторонний характер, и в шестом раунде рефери, наблюдая откровенное избиение, принял решение остановить бой, объявив победу техническим нокаутом в пользу Яфая.

Сразу после оглашения результата поединка 28-летний Эдвардс публично объявил, что завершает боксёрскую карьеру.

«Говоря откровенно, я принял решение завершить карьеру ещё до боя, и без разницы, с каким результатом он бы завершился. Я растерял всю свою энергию. Слишком много вложил в последние шесть или семь лет карьеры. Всегда хотел выступать только с лучшими из лучших в ринге. Я понимал, что и сегодня будет сложный бой. Но даже прошлогодняя версия меня точно простояла бы больше шести раундов», — сказал Эдвардс, находясь в ринге.

Материалы по теме
Экс-чемпион мира поделился ожиданиями от возможного боя Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android