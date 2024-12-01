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Ариэль Хельвани опубликовал вероятную дату и место следующего боя Леона Эдвардса

Ариэль Хельвани опубликовал вероятную дату и место следующего боя Леона Эдвардса
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Известный журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальных сетях опубликовал дату и место следующего боя экс-чемпиона UFC в полусреднем весе американца Леона Эдвардса.

«Леон Эдвардс только что в эфире канала DAZN рассказал, где проведёт свой следующий бой. Он выступит в главном событии турнира UFC в Лондоне, который пройдёт там 22 марта на известной арене O2. Но имя соперника пока не назвал», — написал Хельвани.

Напомним, последний бой Эдвардса состоялся в июле 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от ныне действующего чемпиона в этом весе Белала Мухаммада.

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