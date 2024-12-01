«Травмирован? Мы подерёмся за тебя!» Алекс Перейра опубликовал мем про себя

Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра опубликовал на своей странице в социальных сетях мем, отметив свою готовность провести бой в любое время.

«Травмирован? Мы подерёмся за тебя!» — написал Перейра на опубликованном фото.

Алекс Перейра опубликовал мем Фото: Социальные сети Алекса Перейры

Напомним, что Перейра свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри. Всего же Перейра в этом году провёл три поединка, и во всех одержал досрочные победы.

Всего же за плечами 37-летнего Перейры 14 проведённых поединков в ММА, в 12 из них он одержал победы (10 досрочно) при всего двух поражениях.