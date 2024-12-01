Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Травмирован? Мы подерёмся за тебя!» Алекс Перейра опубликовал мем про себя

«Травмирован? Мы подерёмся за тебя!» Алекс Перейра опубликовал мем про себя
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра опубликовал на своей странице в социальных сетях мем, отметив свою готовность провести бой в любое время.

«Травмирован? Мы подерёмся за тебя!» — написал Перейра на опубликованном фото.

Алекс Перейра опубликовал мем

Алекс Перейра опубликовал мем

Фото: Социальные сети Алекса Перейры

Напомним, что Перейра свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри. Всего же Перейра в этом году провёл три поединка, и во всех одержал досрочные победы.

Всего же за плечами 37-летнего Перейры 14 проведённых поединков в ММА, в 12 из них он одержал победы (10 досрочно) при всего двух поражениях.

Материалы по теме
Магомед Анкалаев в дерзкой манере обратился к Алексу Перейре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android