Бо Никал высказался по поводу потенциального боя с Шарабутдином Магомедовым

Непобеждённый американский средневес UFC Бо Никал дал комментарий по поводу потенциального поединка против российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Мне кажется, что UFC не захочет сводить нас вместе в клетке. Это был бы откровенно лёгкий бой для меня, я вообще не вижу никакой опасности в нём», — приводит слова Никала MMA Fighting.

Никал свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где победил единогласным решением судей Пола Крэйга, а Шарабутдин в октябре 2024 года эффектным двойным бэкфистом отправил в нокаут уже во втором раунде Армена Петросяна.