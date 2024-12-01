Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бо Никал высказался по поводу потенциального боя с Шарабутдином Магомедовым

Бо Никал высказался по поводу потенциального боя с Шарабутдином Магомедовым
Комментарии

Непобеждённый американский средневес UFC Бо Никал дал комментарий по поводу потенциального поединка против российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Мне кажется, что UFC не захочет сводить нас вместе в клетке. Это был бы откровенно лёгкий бой для меня, я вообще не вижу никакой опасности в нём», — приводит слова Никала MMA Fighting.

Никал свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где победил единогласным решением судей Пола Крэйга, а Шарабутдин в октябре 2024 года эффектным двойным бэкфистом отправил в нокаут уже во втором раунде Армена Петросяна.

Материалы по теме
Ариэль Хельвани опубликовал вероятную дату и место следующего боя Леона Эдвардса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android