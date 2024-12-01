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Ислам Махачев забавно отреагировал на слова Рабаданова, что деньги — это не главное

Ислам Махачев забавно отреагировал на слова Рабаданова, что деньги — это не главное
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев оставил забавный комментарий под видео, опубликованном на странице чемпиона PFL в лёгком дивизионе Гаджи Рабаданова в социальной сети Х (бывший Twitter), где он отмечает, что деньги для него главное по сравнению с чемпионским титулом.

«Деньги — это не самое главное, когда ты уже миллионер (эмодзи «смех до слёз»)», — написал Махачев.

Напомним, Рабаданов свой последний бой провёл 29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где одержал победу в финале Гран-при легковесов лиги PFL, победив там чистым нокаутом в третьем раунде Брента Примуса. Призовой фонд Гран-при составил $ 1 млн. Этой победой Гаджи довёл беспроигрышную серию до 10 боёв.

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