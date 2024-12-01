Арман Царукян рассказал, что улучшил в себе спустя шесть лет после боя с Исламом Махачевым

Один из ведущих российских легковесов UFC Арман Царукян рассказал, что улучшил в себе спустя шесть лет после боя с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Это было почти шесть лет назад, я был молод, это был мой первый бой в UFC, а теперь у меня есть опыт, и я чувствую, что стал лучше во всём: улучшил свой бокс, борьбу, но самое главное — набрался ценного опыта и чувствую себя очень уверенно в клетке, я абсолютно не нервничаю там», — сказал Царукян на YouTube-канале TNT Sports.

Напомним, Царукян и Махачев планируют провести реванш в начале 2025 года, но пока об этом не было объявлено официально. А их первое противостояние состоялось в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.