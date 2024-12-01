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Арман Царукян: когда стану чемпионом, я дам реванш Оливейре

Арман Царукян: когда стану чемпионом, я дам реванш Оливейре
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Российский легковес UFC Арман Царукян полностью уверен, что сможет победить действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в реванше, после чего планирует во второй раз подраться с бразильским экс-чемпионом этого дивизиона Чарльзом Оливейрой.

«Когда стану чемпионом, я бы хотел провести первую защиту титула с Чарльзом Оливейрой, потому что наш бой был довольно близким, и у многих людей остались вопросы по поводу его исхода, поэтому мне хотелось бы закончить эту историю тоже», — сказал Царукян на YouTube-канале TNT Sports.

Напомним, Царукян проводил первый бой с Оливейрой в апреле 2024 года, и победил там раздельным решением судей.

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