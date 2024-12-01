Пётр Ян опубликовал пост о своей победе над Дейвисоном Фигейреду

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поблагодарил всех причастных к его победе над бразильским экс-чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисоном Фигейреду.

«Хочу поблагодарить тренера Кайрата Нурмаганбетова за контроль и подготовительный процесс. Также огромное спасибо спарринг-партнёрам, которые на разных этапах подготовки были рядом. Большая благодарность моей команде «Архангел Михаил» за мощнейшую поддержку. Я всего лишь делаю то, что люблю, на протяжении 19 лет. Временами это очень сложно: травмы, поражения, много различных обстоятельств, которые пытаются проверить тебя на прочность. Верьте и будьте благодарны», — написал Ян на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 23 ноября в Макао Ян победил Фигейреду единогласным решением судей, россиянин имеет солидные шансы получить титульный бой-реванш с действующим чемпионом легчайшего дивизиона Мерабом Двалишвили в 2025 году.