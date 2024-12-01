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Чемпион лиги PFL Магомед Магомедкеримов хочет перейти в UFC

Чемпион лиги PFL Магомед Магомедкеримов хочет перейти в UFC
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Двукратный чемпион лиги PFL в полусреднем весе, россиянин Магомед Магомедкеримов, заявил о том, что в ближайшем будущем планирует перебраться в самую влиятельную организацию мира смешанных единоборств — UFC.

«Я жду момента, когда PFL меня отпустит. Мне очень хочется проверить себя в UFC. Как только я получу зелёный свет от руководства лиги PFL, и они меня отпустят, мы тут же начнём переговоры с UFC. Если же этого не случится, то я проведу максимум ещё один бой в PFL», — приводит слова Магомедкеримова MMA Junkie.

Напомним, что 34-летний Магомедкеримов свой последний бой проводил в ноябре 2023 года, и в финальном бою Гран-при полусредневесов победил удушающим приёмом в третьем раунде шведа Садибу Си.

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