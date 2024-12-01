«Я не узнаю́ себя там». Сириль Ган вспомнил бой с Джоном Джонсом

Бывший обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган, вспоминая свой бой против ныне действующего чемпиона в тяжёлом дивизионе Джона Джонса, отметил, что после пересмотра поединка не узнал свой стиль ведения боя.

«Я не узнаю́ сам себя в этом бою. Всё что было там, я никогда в жизни не делал. Никогда в жизни так не дрался», — приводит слова Гана портал Championship Rounds на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ган проводил бой с Джонсом в марте 2023 года, где он проиграл удушающим приёмом уже в первом раунде.

Стоит отметить, что следующий поединок Гана официально намечен на 7 декабря в Лас-Вегасе, где он в рамках турнира UFC 310 сразится с россиянином Александром Волковым.