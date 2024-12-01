Результаты шоу WWE Survivor Series: War Games — 2024

В ночь на 1 декабря в канадском городе Ванкувер прошло шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entrtainment (WWE) под названием Survivor Series: War Games. Данное мероприятие относится к категории Prmiul Live Event (PLE), являясь одним из центральных в календарном плане федерации.

Фото: WWE/Getty Images

Особенность данного шоу было проведение двух поединков — женского и мужского — по правилам War Games. Правила боя War Games:

1. Поединок проходит пять на пять на двух спаренных рингах, ограниченных большой стальной клеткой.

2. Начинают бой два рестлера.

3. Через пять минут из клетки, находящейся на входе в арену, выпускают одного рестлера, команда которого завоевала преимущество на предыдущих шоу.

4. Затем, каждые три минуты, поочередно из каждой команды выпускают по бойцу.

5. После того, как десятый участник, зайдёт на ринг — поединок официально начинается. Победить можно удержанием на лопатках до трёх или же болевым приёмом против одного из участников команды соперника.

Фото: WWE/Getty Images

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего шоу:

1. Женский матч по правилам War Games: команда, состоящая из Риа Рипли, Ио Скай, Бьянки Белэйр, Наоми и Бэйли одержала победу над Лив Морган, Ракель Родригес, Наей Джакс, Тиффани Страттон и Кэндис Лерэй. Бывшая чемпионка Рипли удержала действующую обладетельницу пояса Raw Лив Морган, проведя свой коронный приём «Риптайд» с третьего каната на стол.

2. Шинске Накамура одержал победу над ЛА Найтом и стал чемпионом США.

3. Брон Брейкер защитил титул Интерконтинентального чемпиона в поединке против Шеймуса и Людвига Кайзера по правилам тройной угрозы.

4. Гюнтер защитил пояс мирового чемпиона в тяжёлом весе в бою против Дэмьена Приста. В поединок вмешался бывший партнёр Приста Финн Балор.

5. Мужский матч по правилам War Games: Роман Рейнс, Джимми Усо, Джей Сэми Зейн и СМ Панк одержали победу над группировкой Bloodline (Соло Сикоа, Джейкоб Фату, Тама Тонга, Тонга Лоа) и Бронсоном Ридом. Роман Рейнс удержал лидера Bloodline Соло Сикоа.