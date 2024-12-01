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Эдди Хирн прокомментировал предстоящий бой Дерека Чисоры с Отто Валлиным

Эдди Хирн прокомментировал предстоящий бой Дерека Чисоры с Отто Валлиным
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Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал предстоящий бой экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Дерека Чисоры против шведского тяжеловеса Отто Валлина.

«Я не думаю, что это плохой бой. Я считаю, что это очень сложный поединок для Дерека. Дело в том, что когда я работал с Дереком, он говорил, что убьет меня, если я поставлю против него левшу. Я сделал это один раз, с Артуром Шпилькой, и Чисора его вынес.

По-моему, Валлин недавно одержал победу, но перед этим его, безусловно, сломал Энтони Джошуа. Тяжелый вечер для Дерека, но надеюсь, что он сможет сделать свое дело», — сказал Хирн на YouTube-канале Boxing News.

Напомним, что Чисора и Валлин проведут бой 8 февраля в Манчестере.

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