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Чемпион UFC посетил шоу реслинг-промоушена WWE Survivor Series: War Games

Чемпион UFC посетил шоу реслинг-промоушена WWE Survivor Series: War Games
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36-летний американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения, представитель полусредней весовой категории UFC и чемпион дивизиона Белал Мухаммад минувшей ночью посетил PLE-шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entrtainment (WWE) Survivor Series: War Games. WWE и UFC принадлежат компании TKO.

Фото: Кадр из трансляции

Мухаммад находился в зрительском зале в первом ряду вместе со своей командой и был одет в футболку одной из центральных звёзд промоушена WWE — СМ Панка, который участвовал в мейн-ивенте шоу War Games.

Белал Мухаммад завоевал свой пояс в июле 2024 года на турнире UFC 304, когда в главном поединке вечера победил единогласным решением судей Леона Эдвардса.

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